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Потери армии РФ уже перевалили за 160 тысяч: ликвидировано еще 740 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери армии РФ уже перевалили за 160 тысяч: ликвидировано еще 740 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены еще десять танков.

С 24 февраля 2022-го по 14 марта 2023-го ВСУ уничтожили 160 540 солдат армии РФ. В сутки ликвидировано еще 740 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 160 540 (+740) человек ликвидировано,
  • танков — 3484 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 6789 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 2519 (+16) ед,
  • РСЗО — 495 (+2) ед,
  • средства ПВО — 260 (+1) ед,
  • самолетов — 304 (+0) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13) ед,
  • специальная техника – 256 (+5).

Напомним, начались 384 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
566
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