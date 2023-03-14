Потери армии РФ уже перевалили за 160 тысяч: ликвидировано еще 740 солдат

Уничтожены еще десять танков.
С 24 февраля 2022-го по 14 марта 2023-го ВСУ уничтожили 160 540 солдат армии РФ. В сутки ликвидировано еще 740 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава — около 160 540 (+740) человек ликвидировано,
- танков — 3484 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 6789 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2519 (+16) ед,
- РСЗО — 495 (+2) ед,
- средства ПВО — 260 (+1) ед,
- самолетов — 304 (+0) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2120 (+11),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13) ед,
- специальная техника – 256 (+5).
Напомним, начались 384 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на указанных направлениях.
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