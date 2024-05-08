Потери армии РФ в войне в Украине: Генштаб ВСУ назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

За сутки украинские военные уничтожили десяток вражеских танков и два десятка бронированных машин.

Общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2022 года по 8 мая 2024 года ориентировочно составили личного состава около 477 430. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утраты армии РФ в технике:

танков ‒ 7418 (+13) ед,

боевых бронированных машин — 14246 (+19) ед,

артиллерийских систем – 12317 (+30) ед,

РСЗО – 1057 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 792 (+0) ед,

самолетов – 349 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9728 (+11),

крылатые ракеты ‒ 2151 (+2),

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 16549 (+40) ед,

специальная техника – 2019 (+2).

Данные уточняются.

Утраты армии РФ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, россиянка за два года войны РФ против Украины потеряла двух мужчин – и стала миллионершей.

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