Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери армии РФ в войне в Украине: Генштаб ВСУ назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери армии РФ в войне в Украине: Генштаб ВСУ назвал количество уничтоженных оккупантов в сутки

Потери окупантов в войне в Украине / Фото: Associated Press

За сутки украинские военные уничтожили десяток вражеских танков и два десятка бронированных машин.

Общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2022 года по 8 мая 2024 года ориентировочно составили личного состава около 477 430. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 970 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Утраты армии РФ в технике:

  • танков ‒ 7418 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 14246 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 12317 (+30) ед,
  • РСЗО – 1057 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 792 (+0) ед,
  • самолетов – 349 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9728 (+11),
  • крылатые ракеты ‒ 2151 (+2),
  • корабли/катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16549 (+40) ед,
  • специальная техника – 2019 (+2).

Данные уточняются.

Утраты армии РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Утраты армии РФ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, россиянка за два года войны РФ против Украины потеряла двух мужчин – и стала миллионершей.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация