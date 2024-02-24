Потери армии РФ за два года войны стали абсолютным рекордом: анализ военного эксперта

ВСУ за два года войны уничтожили более 409 тысяч солдат оккупационной армии России.

Оккупационная армия Россия понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Утраты считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.

Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и военного эксперта Александра Коваленко.

По словам эксперта, в определенные месяцы российская армия теряла столько личного состава или танков, сколько не насчитывается даже в некоторых армиях стран НАТО.

Потери личного состава ВС РФ

Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.

Потери танков

Больше всего оккупанты потеряли танков в октябре 2023 года — 521. Это, например, в 2,5 раза больше, чем танков, которые имеет на вооружении Великобритания.

"Именно тогда началось наступление оккупантов на Авдеевку. На прорыв укрепрайона были брошены сотни единиц техники. Первая волна наступления провалилась с треском, а количество утраченных основных боевых танков превысило сотню только в районе этого города. Следующие штурмовые действия в направлении Авдеевки не содержали такого количества ОБТ, что было обусловлено невозможностью быстро компенсировать потери", — пишет Коваленко.

С учетом протяженности фронта и площади самой Авдеевки в соотношении с силами и средствами, которые привлекли тогда оккупанты, этот танковый прорыв можно считать самым позорным в истории войн и конфликтов.

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Потери ББМ

Больше всего боевых бронированных машин российские оккупанты потеряли в марте 2022 — 889. Это больше, чем, например, стоит на вооружении ББМ VBCI в армии Франции.

В настоящее время ББМ в зоне боевых действий становится все меньше, поскольку компенсацию потерь российский военно-промышленный комплекс не может вытянуть до уровня ежемесячных потребностей. Из этого следует, что вряд ли когда-то мартовский рекорд 2022 будет побит.

Потери ствольной артиллерии

Российские оккупационные войска потеряли больше ствольной артиллерии в сентябре 2023 года — 947. Это больше, чем есть на вооружении армии Италии.

Такой показатель стал следствием ухудшения качества самих артсистем, поставляемых российским оккупационным войскам, среди которых стало преобладать все больше буксирующих гаубиц, снятых с консервации. Низкая точность, отсутствие мобильности, малая дальность поражения целей – все это сказалось на показателях потерь. И будет сказываться в дальнейшем.

Потери РСЗО

Рекордным по показателю потерь реактивных систем залпового огня в армии России стал июль 2023 — 67. К нему очень близок был ноябрь — 66, и сентябрь — 63.

Потери ПВО

Больше всего российские оккупанты потеряли ПВО в июле 2023 года – 73. Это был самый разгар наступления Сил обороны Украины в Запорожской области. И чтобы снизить работу БПЛА и украинской авиации по линии боевого столкновения, россияне подтягивали свои средства ближе к зоне риска.

Благодаря именно этим действиям ВСУ ослабили компонент ПВО не только в зоне боевых действий, но и в самой России. Ведь оккупантам, чтобы компенсировать потери, пришлось перекидывать ПВО с территории РФ – таким образом обнажая внутреннее российское воздушное пространство.

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"Как видим, российская армия в Украине понесла не только самые масштабные исторические потери, но и репутационные. В Европе увидели, как военная машина, казалось бы с безграничными ресурсами, теряла в месяц столько техники, сколько никогда не было на вооружении у некоторых стран НАТО. Каждый из этих эпизодов четко показывает, насколько бесшабашная и бескомпромиссная борьба ведется в Украине за выживание нации и сколько ресурсов, как человеческих, так и технических, не жалеет Россия, чтобы уничтожить эту нацию", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, по данным Генштаба, потери армии РФ по состоянию на утро 24 февраля 2024 года составляют 409 010 солдат. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 770 военных.

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