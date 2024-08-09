Потери армии РФ: за сутки ликвидировано еще более тысячи захватчиков

Россияне потеряли еще 32 БПЛА.
По состоянию на утро 9 августа 2024 года ВСУ уничтожили 588 540 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1030 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 588 540 (+1030) человек,
- танков — 8434 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 16341 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 16536 (+49) ед,
- РСЗО — 1142 (+0) ед,
- средства ПВО — 916 (+2) ед,
- самолетов — 366 (+0) ед,
- вертолетов — 327 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 13325 (+32),
- крылатые ракеты – 2424 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22371 (+86) ед,
- специальная техника – 2769 (+2).
Как сообщалось, FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28. На кадрах в Сети видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит вертолет.