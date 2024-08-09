Потери армии РФ: за сутки ликвидировано еще более тысячи захватчиков

По состоянию на утро 9 августа 2024 года ВСУ уничтожили 588 540 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1030 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 588 540 (+1030) человек,

танков — 8434 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 16341 (+9) ед,

артиллерийских систем — 16536 (+49) ед,

РСЗО — 1142 (+0) ед,

средства ПВО — 916 (+2) ед,

самолетов — 366 (+0) ед,

вертолетов — 327 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 13325 (+32),

крылатые ракеты – 2424 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 22371 (+86) ед,

специальная техника – 2769 (+2).

Как сообщалось, FPV-дрон сбил российский вертолет Ми-28. На кадрах в Сети видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит вертолет.

Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет с помощью FPV дрона

Читайте также: