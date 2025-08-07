Потери городов вплоть до Львова: военный сделал важное заявление о продвижении врага

Военный Игорь Луценко / © Игорь Луценко/Facebook

Участник Революции Достоинства, экс-нардеп и действующий военный Игорь Луценко объяснил пагубность расчетов некоторых аналитиков о темпах продвижения России на фронте, согласно которым, врагу понадобятся десятилетия для захвата всей Украины.

Об этом Луценко рассказал в интервью «Громадському».

По словам военного, пагубность таких расчетов заключается в том, что постепенные количественные усилия российской армии рано или поздно переходят в качественно новую ситуацию.

«Когда годами по километру обходить Покровск, через некоторое время мы потеряем Покровск — целый населенный пункт. Так же с Константиновкой и другими городами — вплоть до Киева и Львова. И мой пессимистический прогноз: будет резкое увеличение этих километров, которые мы потеряем«, — акцентировал Луценко.

Напомним, в мае аналитик Forbes Дэвид Акс спрогнозировал, что при тогдашнем темпе продвижения российских войск врагу понадобятся века и десятки миллионов жертв, чтобы полностью захватить Украину.

А в июле издание The Economist, которое сделало моделирование на основе спутниковых данных и статистики потерь РФ, сообщило, что при нынешних темпах продвижения, оккупантам может понадобиться не менее 89 лет, чтобы захватить всю Украину.