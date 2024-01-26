"Потери из-за совковых командиров": боевик медик жестко высказался о проблеме на фронте

На днях Сеть ошеломила история украинского журналиста Юрия Бутусова о гибели на фронте двух боевых асов, которых по приказу командира направили штурмовать вражеские позиции. Отсюда начало вытекать немало других. В частности, о том, что "совковые командиры" обращаются с военными далеко не по стандартам НАТО.

Об этом рассказал медик-волонтер Константин Василькевич в Сети.

Раненые жалуются на "совковых командиров"

"Через наши руки прошло много раненых и они плохо высказывались о своих командировах. Даже цитировали их, что: завтра вместо вас нам пришлют других. При этом высших офицеров, понесших потери, повышали в должностях, несмотря на то, какие позиции и населенные пункты они сдали врагу", – говорит медик.

По его словам, в секторе, где он находится, в начале войны сменилось не менее 5-ти командующих.

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"Мой друг, тоже генерал, но не ВСУ с иронией вспоминал: сдал город, получил Героя Украины, сменили на другого, этот тоже сдал город, получил Героя Украины — сменили на другого! И так не менее 5 раз! Я многое понимаю, но я не могу понять того, как можно награждать неудачников и лузеров!За что их награждать?!?За какие успехи?Если командир медицинской роты вопреки приказам своих прямых командиров удерживает почти 30 человек, в «засвеченном» помещении, где днем по его приказу проводится амбулаторный прием бойцов (от 30 до 50 в день), это вам не напоминает трагедию 128 бригад", — отмечает медик.

Он продолжает, что таких фактов много. В результате чего следует провести следующие действия: "Сделать за 2022 и 2023 год анализ потерь, которых можно было избежать. При этом учесть увольнение или сдачу позиций и населенных пунктов понесшими потери подразделениями. А уже по результату анализа заменить неэффективных командиров. Просто заменить идиотов на разумных", — добавил он.

Реакция Стерненко

На ситуацию уже успел отреагировать волонтер Сергей Стерненко.

"Без тотальных перемен в войске так будет продолжаться и дальше. Пока россияне просто не задавят нас большим ресурсом.

Нужна армейская реформа", – написал он.

На фронте погибли двух профессиональных асов

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил, что два профессиональных оператора дронов 74-го разведывательного батальона якобы бросили на штурм с автоматами, как пехоту, и они погибли в бою.

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Он рассказал, что целью атаки было отразить наблюдательный пункт батальона, который пришлось покинуть, потому что эта временная позиция была разрушена артиллерией противника. Это совершенно не соответствовало обстановке на том участке фронта, где преобладают силы противника. Но командование 74-го разведбата это не учло, и заместитель комбата на позывной "Первак" отправил дроводов в атаку с автоматами.

Трагическая смерть 21-летнего военного

Также стало известно, что на войне России против Украины погиб 21-летний военнослужащий, доброволец, пилот FPV-дронов Даниил Новиков. Когда началось полномасштабное вторжение, ему было 19 лет. Молодой человек работал в Бельгии, но вернулся домой, чтобы пойти защищать страну.

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