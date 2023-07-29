Потери Leopard: сколько и как повреждены танки на войне – эксперт рассказал детали

Российская пропаганда уже неоднократно заявляла об "уничтожении 100 500 единиц ничтожных Leopard 2". Однако, в отличие от пропагандистов, которые один танк показывают с разных ракурсов и "атакуют" по несколько раз в день "Ланцетами" есть более объективная и верифицированная информация о потерях Leopard 2 на фронте.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Так, по данным Oryx (нидерландский сайт разведки на основе открытых источников оборонной тематики и исследовательская группа по войне — ред.), с июня ВСУ потеряли 11 танков Leopard 2А4/6 и три машины разминирования Leopard 2R.

"Но, потеряли, это не значит "уничтожено", как визжат россияне. Уничтоженными можно считать три танка и одну машину разминирования, а восемь танков и две машины разминирования – повреждены. То есть почти за два месяца активных боевых действий потери, скажем так, не эпических масштабов", — подчеркнул эксперт.

Коваленко также напомнил, что за этот же период времени было уничтожено 12 российских Т-80БВМ.

Эксперт пояснил, что основная причина потерь Leopard 2 – не повреждение другим танком или противотанковым ракетным комплексом, а подрыв на минах.

По его словам, в 1980-х годах именно гусеничные цепи Leopard 2А4 считались самыми стойкими к подрыву на советских минах ТМ-62. Прочность гусеничной цепи Leopard 2А4 была в 1,25 раза выше показателей Т-80, а также не уступала танку Т-72.

В ходе операции в Запорожской области танки Leopard 2 неоднократно подрывались на ТМ-62 и не всегда с первого подрыва им рвало гусеничную цепь. При этом, противоминная защита самого танка, гарантировала сохранение жизни экипажу, чем не всегда могут похвастаться Т-80 и Т-72..

Российская пропаганда неоднократно заявляла, что "Ланцет" с лёгкостью "уничтожает" Leopard 2, но ни одного факта именно уничтожения до сих пор нет. Имеющиеся в качестве доказательства видео демонстрируют живучесть танка против данных барражирующих боеприпасов. По некоторым из повреждённых, по причине подрыва на мине, танков было осуществлено до нескольких пусков "Ланцет" и все они не привели к пробитию основной брони и возгоранию. Только воздействия дополнительными средствами поражения позволили добить один из Leopard 2", — отметил Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что даже попадание в наиболее ослабленную зону танка не приводило к катастрофическим последствиям. Танк получал повреждения – но не "уничтожался".

"Leopard 2 отлично справились с поставленными перед ними задачами. Основная доля потерь, как невозвратных, так и подлежащих восстановлению - это подрыв на минах. Стойкость брони к внешним воздействиям высокая и превосходит российские аналоги. И главное, потери, ниже допустимых, с учётом условий и интенсивности боевых действий", – резюмировал он.

Напомним, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что Россия может готовить новую тактику ракетных ударов по Украине.

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