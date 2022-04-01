Потери личного состава оккупантов в Украине составляют 17,7 тысячи человек — Генштаб

Данные уточняются.

По состоянию на 1 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 17,7 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 17 700 человек

танков ‒ 625 ед

боевых бронированных машин ‒ 1751 ед

артиллерийских систем – 316 ед

РСЗО — 96 ед

средства ПВО — 54 ед

самолетов – 143 ед

вертолетов – 131 ед

автомобильной техники — 1220 ед

корабли /катера — 7 ед

цистерн с ГСМ – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85

специальная техника — 24

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 37-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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