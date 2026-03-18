Потери для РФ не столь важны: Жорин сказал, что может стать настоящим вызовом на поле боя для Кремля

Жорин назвал слабое место армии РФ

Реклама

Российская армия не слишком чувствительна к собственным потерям, критически же реагирует на ситуацию на поле боя, в частности на продвижение или его отсутствие. Именно поэтому ключевой задачей Сил обороны Украины является не только уничтожение живой силы противника, но и полное сдерживание его наступления.

Об этом сказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, потери врага остаются важным показателем, однако в стратегическом измерении гораздо важнее лишить россиян возможности двигаться вперед.

Реклама

«Наш враг очень чувствителен к результатам на карте — особенно, когда имеет какие-то конкретные задачи. Как, к примеру, выход к границам Донецкой области. Если мы организуем систему обороны так, что россияне ни на шаг не смогут продвигаться хотя бы несколько месяцев — это будет действительно большим вызовом», — написал он.

По его мнению, это способно существенно повлиять не только на ход боевых действий, но и на общую позицию противника.

Он также отметил, что речь идет не только о строительстве фортификаций. Важную роль играет комплексный подход к организации обороны — правильное расположение подразделений, создание так называемых «килзон», эшелонирование сил и эффективное управление на поле боя. Именно такая система, по словам военного, может сделать невозможным дальнейшее продвижение российских войск.

Жорин добавил, что стабилизация фронта и отсутствие успехов в наступлении могут изменить и политический контекст, в частности, повлиять на позиции сторон во время возможных переговоров.

Реклама

А по мнению офицера ВСУ Мирослава Гая, ситуация на фронте напоминает тупик, ведь обе стороны имеют лишь локальные тактические успехи, то есть между Украиной и Россией сохраняется паритет сил.