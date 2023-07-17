Потери несут постоянно: Гиркин пожаловался, что в армии РФ снова не хватает людей

По словам Гиркина, укомплектованность российских войск даже на более "спокойных" направлениях снова не превышает 70%.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что у армии РФ опять не хватает людей.

Видео с Гиркиным появилось в Сети.

"Даже на второстепенных направлениях укомплектованность наших (российских. - Ред.) войск снова не превышает 70%. А там, где идут наиболее ожесточенные бои, она значительно ниже. Потери наши войска несут постоянно, а поток подкреплений из тыла иссяк", – ноет Гиркин.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание, что меньше года назад в РФ мобилизовали 300 тысяч человек.

"А еще 150 тысяч с начала этого года, по словам Шойгу, набрали по контракту. Куда делись 450 тысяч человек? Потерь же нет", – отметил Казанский.

Напомним, что по состоянию на 17 июля 2023 года, ВСУ уничтожили 238 300 российских военных.

По инофрмации британской разведки, высокая смертность российских солдат на поле боя в Украине свидетельствует о ненадлежащей медицинской помощи.

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