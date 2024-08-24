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Потери оккупантов: Генштаб назвал количество ликвидированных россиян

Потери оккупантов: Генштаб назвал количество ликвидированных россиян

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

ВСУ наносят урон врагу на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 24 августа составили 606 490 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1160 захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери россиян:

  • танков – 8542 (+9)
  • боевых бронированных машин – 16620 (+21)
  • артиллерийских систем – 17349 (+42)
  • РСЗО — 1169 (+2)
  • средств ПВО – 935 (+3)
  • самолетов — 367
  • вертолетов — 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14064 (+39)
  • крылатых ракет — 2444 (+2)
  • кораблей и катеров — 28
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23383 (+54)
  • специальной техники — 2911 (+1)

Ранее стало известно, что в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.

Россияне потеряли еще один самолет

Россияне потеряли еще один самолет

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