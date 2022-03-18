Потери оккупантов от начала войны в Украине составили около 14,2 тыс. человек личного состава

Потери оккупантов от начала войны в Украине составили около 14,2 тыс. человек личного состава

Данные уточняются.

По состоянию на 18 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов ориентировочно составили 14,2 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 14200 человек

танков ‒ 450 ед.

боевых бронированных машин ‒ 1448 ед.

артиллерийских систем – 205 ед.

РСЗО — 72 ед.

средства ПВО — 43 ед.

самолетов – 93 ед.

вертолетов – 112 ед.

автомобильной техники — 879 ед.

корабли /катера — 3 ед.

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12

Специальная техника — 11

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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