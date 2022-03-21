Потери оккупантов от начала войны в Украине составили около 15 тысяч человек личного состава

Данные уточняются.
По состоянию на 21 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 15 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 15 000 человек
- танков ‒ 498 ед.
- боевых бронированных машин ‒ 1535 ед.
- артиллерийских систем – 240 ед.
- РСЗО – 80 ед.
- средства ПВО – 45 ед.
- самолетов – 97 ед.
- вертолетов – 121 ед.
- автомобильной техники — 969 ед.
- корабли /катера – 3 ед.
- цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24
- специальная техника – 13
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 21 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.
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