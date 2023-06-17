Потери оккупантов перевалили за 219 тысяч: сколько россиян ликвидировано за сутки

Россияне потеряли еще один вертолет.

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 219 170 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около 219 170 (+670) человек ликвидировано,

танков — 3977 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 7706 (+23) ед,

артиллерийских систем — 3834 (+22) ед,

РСЗО — 609 (+3) ед,

средства ПВО — 364 (+0) ед,

самолетов/aircraft – 314 (+0) ед,

вертолетов — 302 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3364 (+7),

крылатые ракеты — 1211 (+12),

корабли /катера -18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6557 (+38) ед,

специальная техника – 520 (+1).

Напомним, начались 479 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Армия врага сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

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