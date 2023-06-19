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Потери оккупантов перевалили за 220 тысяч: сколько россиян ликвидировано за сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
934
Время на прочтение
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Потери оккупантов перевалили за 220 тысяч: сколько россиян ликвидировано за сутки

Фото: Associated Press

Уничтожено еще 12 дронов.

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили   220450 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава — около — 220 450 (+630) человек ликвидировано,
  • танков — 3989 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7735 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 3865 (+18) ед,
  • РСЗО — 610 (+0) ед,
  • средства ПВО — 370 (+6) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов/helicopters – 305 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12),
  • крылатые ракеты – 1211 (+0),
  • корабли — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6613 (+42) ед,
  • специальная техника – 526 (+4).

Напомним, армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

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Дата публикации
Просмотры
934
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