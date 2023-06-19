Потери оккупантов перевалили за 220 тысяч: сколько россиян ликвидировано за сутки

С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 220450 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава — около — 220 450 (+630) человек ликвидировано,

танков — 3989 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 7735 (+6) ед,

артиллерийских систем — 3865 (+18) ед,

РСЗО — 610 (+0) ед,

средства ПВО — 370 (+6) ед,

самолетов — 314 (+0) ед,

вертолетов/helicopters – 305 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12),

крылатые ракеты – 1211 (+0),

корабли — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6613 (+42) ед,

специальная техника – 526 (+4).

Напомним, армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 24 боевых столкновения.

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