Потери оккупантов перевалили за 220 тысяч: сколько россиян ликвидировано за сутки

Уничтожено еще 12 дронов.
С 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 220450 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 630 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава — около — 220 450 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 3989 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7735 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 3865 (+18) ед,
- РСЗО — 610 (+0) ед,
- средства ПВО — 370 (+6) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов/helicopters – 305 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3383 (+12),
- крылатые ракеты – 1211 (+0),
- корабли — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6613 (+42) ед,
- специальная техника – 526 (+4).
Напомним, армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 24 боевых столкновения.