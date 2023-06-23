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Потери оккупантов перевалили за 223 тысячи: Генштаб обновил потери армии РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери оккупантов перевалили за 223 тысячи: Генштаб обновил потери армии РФ

По состоянию на утро 23 июня 2023 года ликвидировано 223 330 солдат армии РФ. / Фото: Associated Press

Уничтожены еще девять дронов.

По состоянию на утро 23 июня 2023 года ВСУ уничтожили  223 330 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 680 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 223 330 (+680) человек ликвидировано,
  • танков — 4017 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7798 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 3985 (+44) ед,
  • РСЗО — 617 (+0) ед,
  • средства ПВО — 379 (+3) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 307 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3447 (+9),
  • крылатые ракеты – 1214 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6708 (+30) ед,
  • специальная техника – 545 (+6).

Напомним, оккупанты сосредоточили свои усилия на четырех направлениях : на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

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