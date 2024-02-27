Потери оккупантов перевалили за 400 тысяч: детали от Генштаба

У россиян серьезные потери.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 27 февраля составили 411 550 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 880 россиян.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 411 550 (+850) человек танков ‒ 6556 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 12494 (+16)
- артиллерийских систем – 1009 (+16)
- РСЗО – 1000
- средства ПВО ‒ 686
- самолетов – 340
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7729 (+22)
- крылатые ракеты ‒ 1912 (+2)
- корабли /катера ‒ 25
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн vehicles – 13065 (+28)
- специальная техника ‒ 1588 (+8)
Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Потери считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.
Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.
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