Потери оккупантов приближаются к 272 тысячам: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли еще четыре танка.

По состоянию на 16 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 271 790 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 350 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 271 790 (+350) человек

танков — 4616 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 8824 (+10) ед,

артиллерийских систем — 5988 (+16) ед,

РСЗО — 774 (+0) ед,

средства ПВО — 521 (+0) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4738 (+24),

крылатые ракеты – 1455 (+0),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки/submarines — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8525 (+33) ед,

специальная техника – 891 (+2).

Напомним, в ВСУ показали очередной удар по оккупантам во время боев за Андреевку. Да, ВСУ удалось уничтожить немало россиян. В частности, "ушли" не только обычных солдат, но и офицеров и командиров.

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