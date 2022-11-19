Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери оккупантов приближаются к 84 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали еще 420 захватчиков

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
528
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери оккупантов приближаются к 84 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали еще 420 захватчиков

Фото: gettyimages.com

Оккупанты также продолжают терять военную технику.

За сутки ВСУ ликвидировали 420 оккупантов. По состоянию на 19 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 880 человек. Данные уточняются.

Об этом 19 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 19.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 83880 (+420) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2885 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин – 5815 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 1867 (+2) ед;
  • РСЗО – 393 (+0) ед;
  • средства ПВО – 209 (+0) ед;
  • самолетов – 278 (+0) ед;
  • вертолетов – 261 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0);
  • крылатые ракеты – 480 (+0);
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2) ед;
  • специальная техника – 161 (+0).

Напомним, на Бахмутском направлении противник пытается пехотой штурмовать позиции Вооруженных сил Украины. Военное руководство РФ гонит мобилизованных и заключенных россиян на позиции ВСУ.

Читайте также:

"Трудная ситуация – в 17 регионах и Киеве" - Зеленский обратился к украинцам

"Трудная ситуация – в 17 регионах и Киеве" - Зеленский обратился к украинцам

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
528
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация