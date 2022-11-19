Потери оккупантов приближаются к 84 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали еще 420 захватчиков

За сутки ВСУ ликвидировали 420 оккупантов. По состоянию на 19 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 880 человек. Данные уточняются.

Об этом 19 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 19.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 83880 (+420) человек ликвидировано;

танков ‒ 2885 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 5815 (+7) ед;

артиллерийских систем – 1867 (+2) ед;

РСЗО – 393 (+0) ед;

средства ПВО – 209 (+0) ед;

самолетов – 278 (+0) ед;

вертолетов – 261 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1536 (+0);

крылатые ракеты – 480 (+0);

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 4368 (+2) ед;

специальная техника – 161 (+0).

Напомним, на Бахмутском направлении противник пытается пехотой штурмовать позиции Вооруженных сил Украины. Военное руководство РФ гонит мобилизованных и заключенных россиян на позиции ВСУ.

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