Потери оккупантов с начала войны в Украине составили около 14,7 тыс. человек личного состава

Данные уточняются.
По состоянию на 20 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов ориентировочно составили 14,7 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 14700 человек
- танков ‒ 476 ед
- боевых бронированных машин ‒ 1487 ед
- артиллерийских систем – 230 ед
- РСЗО — 74 ед
- средства ПВО — 44 ед
- самолетов – 96 ед
- вертолетов – 118 ед
- автомобильной техники — 947 ед
- корабли /катера — 3 ед
- цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21
- специальная техника — 12
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.
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