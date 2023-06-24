Потери оккупантов составляют почти 224 тысячи: сколько россиян ликвидировано за сутки

По состоянию на 24 июня 2023 года ВСУ уничтожили 223 910 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 580 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава — около/ about 223 910 (+580) человек ликвидировано,

танков — 4024 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 7804 (+6) ед,

артиллерийских систем — 4015 (+30) ед,

РСЗО — 619 (+2) ед,

средства ПВО — 383 (+4) ед,

самолетов/aircraft – 314 (+0) ед,

вертолетов/helicopters – 308 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3460 (+13),

крылатые ракеты — 1228 (+14),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6731 (+23) ед,

специальная техника 548 (+3).

Как сообщалось, армия РФ сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло более 28 боевых столкновений.

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