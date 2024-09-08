Потери оккупантов в сутки перевалили за 625 тысяч: Генштаб обновил данные

Россияне теряют живую силу и технику на поле боя.

По состоянию на утро 8 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 625 260 военнослужащих. В сутки российское войско потеряло 1270 военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 625 260 (+1270) человек

танков ‒ 8636 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 16897 (+19)

артиллерийских систем – 17804 (+30)

РСЗО – 1180 (+2)

средства ПВО ‒ 942

самолетов – 368

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80)

крылатые ракеты ‒ 2588

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47)

специальная техника ‒ 3047 (+10)

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.