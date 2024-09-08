Потери оккупантов в сутки перевалили за 625 тысяч: Генштаб обновил данные

Россияне теряют живую силу и технику на поле боя.
По состоянию на утро 8 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 625 260 военнослужащих. В сутки российское войско потеряло 1270 военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 625 260 (+1270) человек
- танков ‒ 8636 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 16897 (+19)
- артиллерийских систем – 17804 (+30)
- РСЗО – 1180 (+2)
- средства ПВО ‒ 942
- самолетов – 368
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80)
- крылатые ракеты ‒ 2588
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47)
- специальная техника ‒ 3047 (+10)
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.
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