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Потери оккупантов в сутки перевалили за 625 тысяч: Генштаб обновил данные

Потери оккупантов в сутки перевалили за 625 тысяч: Генштаб обновил данные

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Россияне теряют живую силу и технику на поле боя.

По состоянию на утро 8 сентября всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 625 260 военнослужащих. В сутки российское войско потеряло 1270 военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 625 260 (+1270) человек
  • танков ‒ 8636 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 16897 (+19)
  • артиллерийских систем – 17804 (+30)
  • РСЗО – 1180 (+2)
  • средства ПВО ‒ 942
  • самолетов – 368
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80)
  • крылатые ракеты ‒ 2588
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47)
  • специальная техника ‒ 3047 (+10)

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что в августе Силы обороны Украины уничтожили 36 810 оккупантов, 6 383 единицы вооружения и военной техники.

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