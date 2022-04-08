Потери оккупантов в Украине достигли около 19 тысяч человек — Генштаб

Данные уточняются.
По состоянию на 8 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 19 тысяч человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 19 000 человек
- танков ‒ 700 ед
- боевых бронированных машин ‒ 1891 ед
- артиллерийских систем – 333 ед
- РСЗО — 108 ед
- средства ПВО — 55 ед
- самолетов – 150 ед
- вертолетов – 135 ед
- автомобильной техники — 1361 ед
- корабли/катера — 7 ед
- цистерн с ГСМ – 76
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 112
- специальная техника — 25
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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