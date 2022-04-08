Потери оккупантов в Украине достигли около 19 тысяч человек — Генштаб

Потери оккупантов в Украине достигли около 19 тысяч человек — Генштаб

Данные уточняются.

По состоянию на 8 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 19 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 19 000 человек

танков ‒ 700 ед

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед

артиллерийских систем – 333 ед

РСЗО — 108 ед

средства ПВО — 55 ед

самолетов – 150 ед

вертолетов – 135 ед

автомобильной техники — 1361 ед

корабли/катера — 7 ед

цистерн с ГСМ – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112

специальная техника — 25

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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