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Потери оккупантов в Украине достигли около 19 тысяч человек — Генштаб

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Потери оккупантов в Украине достигли около 19 тысяч человек — Генштаб

МВД

Данные уточняются.

По состоянию на 8 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 19 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 08.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 19 000 человек
  • танков ‒ 700 ед
  • боевых бронированных машин ‒ 1891 ед
  • артиллерийских систем – 333 ед
  • РСЗО — 108 ед
  • средства ПВО — 55 ед
  • самолетов – 150 ед
  • вертолетов – 135 ед
  • автомобильной техники — 1361 ед
  • корабли/катера — 7 ед
  • цистерн с ГСМ – 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 112
  • специальная техника — 25
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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