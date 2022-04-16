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Потери оккупантов в Украине достигли около 20,1 тысячи человек — Генштаб

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Потери оккупантов в Украине достигли около 20,1 тысячи человек — Генштаб

Министерство обороны Украины

Данные уточняются.

По состоянию на 16 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 20,1 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 100 человек
  • танков ‒ 762 ед.
  • боевых бронированных машин – 1982 ед.
  • артиллерийских систем – 371 ед.
  • РСЗО – 125 ед.
  • средства ПВО – 66 ед.
  • самолетов – 163 ед.
  • вертолетов – 145 ед.
  • автомобильной техники – 1458 ед.
  • корабли/катера — 8 ед.
  • цистерн с ГСМ – 76
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138
  • специальная техника — 26
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4

Данные уточняются.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 52-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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