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Потери оккупантов в Украине: в Генштабе назвали число ликвидированных россиян

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
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Потери оккупантов в Украине: в Генштабе назвали число ликвидированных россиян

Появились новые данные об общих боевых потерях врага / Фото: 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода

Силы обороны Украины сотнями отправляют захватчиков "на концерт к Кобзону".

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли убитыми уже более 360 тысяч человек.

Такие данные 1 января обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 360010 (+780) человек,
  • танков ‒ 5983 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 11087 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 8482 (+18) ед,
  • РСЗО – 943 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 625 (+2) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66),
  • крылатые ракеты ‒ 1709 (+0),
  • корабли/катера ‒ 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11330 (+38) ед,
  • специальная техника ‒ 1277 (+9)

Генштаб в утренней сводке также сообщил оперативную информацию о российском вторжении. За прошедшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.

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Дата публикации
Просмотры
789
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