Потери оккупантов в Украине: в Генштабе назвали число ликвидированных россиян

Силы обороны Украины сотнями отправляют захватчиков "на концерт к Кобзону".
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли убитыми уже более 360 тысяч человек.
Такие данные 1 января обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 360010 (+780) человек,
- танков ‒ 5983 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 11087 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 8482 (+18) ед,
- РСЗО – 943 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 625 (+2) ед,
- самолетов – 329 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6657 (+66),
- крылатые ракеты ‒ 1709 (+0),
- корабли/катера ‒ 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11330 (+38) ед,
- специальная техника ‒ 1277 (+9)
Генштаб в утренней сводке также сообщил оперативную информацию о российском вторжении. За прошедшие сутки на фронте произошло 55 боевых столкновений. За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и пункт управления противника.
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