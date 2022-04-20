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Потери оккупантов в Украине в живой силе и технике: данные Генштаба на 20 апреля

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Потери оккупантов в Украине в живой силе и технике: данные Генштаба на 20 апреля

Associated Press

По состоянию на 20 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 20,9 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 20.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 20 900 человек ликвидировано,
  • танков — 815,
  • боевых бронированных машин ‒ 2087,
  • артиллерийских систем – 391,
  • РСЗО — 136,
  • средства ПВО — 67,
  • самолетов – 171,
  • вертолетов – 150,
  • автомобильной техники — 1504,
  • корабли, катера — 8,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 165,
  • специальная техника — 27,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Напомним, Россия заявила о начале так называемой "второй фазы" войны против Украины, активизировав атаки на восточные области. В Министерстве обороны Украины считают, что РФ хочет оцепить наших военных на Донбассе, а если им это удастся, идти дальше.

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