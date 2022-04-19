Потери оккупантов в Украине в живой силе и технике постоянно растут: Генштаб обновил данные

Потери оккупантов в Украине в живой силе и технике постоянно растут: Генштаб обновил данные

Данные уточняются.

По состоянию на 19 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 20,8 тысячи человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 20 800 человек ликвидировано

танков – 802 ед.

боевых бронированных машин – 2063 ед.

артиллерийских систем – 386 ед.

РСЗО – 132 ед.

средства ПВО – 67 ед.

самолетов – 169 ед.

вертолетов – 150 ед.

автомобильной техники – 1495 ед.

корабли/катера — 8 ед.

цистерн из ГСМ — 76 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 ед.

специальная техника – 27 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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