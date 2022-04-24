Потери оккупантов в Украине за два месяца достигли около 21,8 тысячи человек — Генштаб

Потери оккупантов в Украине за два месяца достигли около 21,8 тысячи человек — Генштаб

По состоянию на 24 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 21,8 тысячи человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21 800 человек ликвидировано

танков – 873 ед.

боевых бронированных машин – 2238 ед.

артиллерийских систем – 408 ед.

РСЗО – 147 ед.

средства ПВО – 69 ед.

самолетов – 179 ед.

вертолетов – 154 ед.

автомобильной техники – 1557 ед.

корабли/катера — 8 ед.

цистерн из ГСМ — 76 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 191 ед.

специальная техника – 28 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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