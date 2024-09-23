Потери оккупантов в войне пересекли новую психологическую отметку

ВСУ ликвидируют россиян на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 23 сентября составили 643 750 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1500 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 643 750 (+1330) человек
- танков ‒ 8784 (+16)
- боевых бронированных машин AFVs ‒ 17252 (+30)
- артиллерийских систем – 18414 (+81)
- РСЗО – 1197 (+2)
- средства ПВО – 949
- самолетов – 369
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15699 (+71)
- крылатые ракеты ‒ 2595
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 25102 (+79)
- специальная техника ‒ 3145 (+1)
Ранее аналитики сообщили, что россияне продвинулись по семи направлениям в Донецкой области. Больше об этом читайте в новости.