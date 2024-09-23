Потери оккупантов в войне пересекли новую психологическую отметку

Общие боевые потери российских оккупантов на 23 сентября составили 643 750 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1500 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 643 750 (+1330) человек

танков ‒ 8784 (+16)

боевых бронированных машин AFVs ‒ 17252 (+30)

артиллерийских систем – 18414 (+81)

РСЗО – 1197 (+2)

средства ПВО – 949

самолетов – 369

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15699 (+71)

крылатые ракеты ‒ 2595

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 25102 (+79)

специальная техника ‒ 3145 (+1)

Ранее аналитики сообщили, что россияне продвинулись по семи направлениям в Донецкой области. Больше об этом читайте в новости.

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