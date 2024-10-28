Потери оккупантов в войне против Украины пересекли новую психологическую отметку

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери противника на утро 28 октября ориентировочно составили около 690 720 солдат. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1680 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 690 720 (+1680) человек
- танков ‒ 9120 (+7)
- боевых бронированных машин AFVs ‒ 18395 (+40)
- артиллерийских систем – 19872 (+51)
- РСЗО – 1240
- средства ПВО ‒ 984
- самолетов – 369
- вертолетов – 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17867 (+68)
- крылатые ракеты ‒ 2625
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 27660 (+100)
- специальная техника ‒ 3556 (+14)
Напомним, силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских оккупантов.
Читайте также: