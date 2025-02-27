Потери оккупантов в войне против Украины перевалили за 870 тысяч человек

По состоянию на 27 февраля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 871 850 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1150 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 871 850 (+1150) человек

танков ‒ 10209 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 21196 (+13)

артиллерийских систем – 23755 (+69)

РСЗО – 1299

средства ПВО ‒ 1086 (+1)

самолетов – 370

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27102 (+141)

крылатые ракеты ‒ 3064

корабли/катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 38842 (+140)

специальная техника ‒ 3760 (+1)

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.

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