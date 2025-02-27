Потери оккупантов в войне против Украины перевалили за 870 тысяч человек

Россияне стремительно теряют и живую силу, и технику.
По состоянию на 27 февраля общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 871 850 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1150 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 871 850 (+1150) человек
- танков ‒ 10209 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 21196 (+13)
- артиллерийских систем – 23755 (+69)
- РСЗО – 1299
- средства ПВО ‒ 1086 (+1)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27102 (+141)
- крылатые ракеты ‒ 3064
- корабли/катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 38842 (+140)
- специальная техника ‒ 3760 (+1)
Ранее сообщалось, что на Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.
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