Потери оккупантов в войне составляют почти 274 тысячи: Генштаб обновил данные

Уничтожено почти 40 дронов врага.
По состоянию на 20 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 273 980 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 520 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава – около 273 980 (+520) человек,
- танков — 4635 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8868 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 6096 (+34) ед,
- РСЗО — 779 (+1) ед,
- средства ПВО — 526 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4821 (+37),
- крылатые ракеты – 1479 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8633 (+32) ед,
- специальная техника – 906 (+3).
Как сообщалось, в ISW сделали заявление об "элитных" потерях РФ во время наступления у Бахмута. Отмечается, что ВСУ полностью уничтожили подразделения 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ во время освобождения Андреевки и Клещевки Донецкой области.