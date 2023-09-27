Потери оккупантов в войне составляют почти 277 тысяч: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли еще три танка.

По состоянию на 27 сентября 2023 года ВСУ уничтожили 276 990 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 320 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 276 990 (+320) человек,

танков — 4675 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 8950 (+4) ед,

артиллерийских систем — 6337(+38) ед,

РСЗО — 792 (+0) ед,

средства ПВО — 534 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4948 (+24),

крылатые ракеты – 1529 (+0),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8792 (+29) ед,

специальная техника – 927(+2).

Как сообщалось, "Схемы" смогли идентифицировать место потенциального удара ракетами HIMARS по штабу российских войск под Херсоном. Об этом журналистам сообщили источники в Службе безопасности Украины. Официально СБУ не сообщала об ударе, но речь идет о "хлопке", который произошел 18 сентября.

Читайте также: