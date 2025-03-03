Потери оккупантов выросли до безумных цифр: Генштаб обновил данные 3 марта

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.
По состоянию на 3 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 878 070 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1350 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 878 070 (+1350) человек
- танков ‒ 10252 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 21290 (+16)
- артиллерийских систем – 24019 (+60)
- РСЗО – 1306
- средства ПВО ‒ 1093 (+2)
- самолетов – 370
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27655 (+61)
- крылатые ракеты ‒ 3085
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 39327 (+109)
- специальная техника ‒ 3768
Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.
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