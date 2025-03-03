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Потери оккупантов выросли до безумных цифр: Генштаб обновил данные 3 марта

Потери оккупантов выросли до безумных цифр: Генштаб обновил данные 3 марта

Оккупантва стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты теряют и живую силу, и технику.

По состоянию на 3 марта общие боевые потери оккупантов в войне против Украины составляют 878 070 личного состава. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1350 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 878 070 (+1350) человек
  • танков ‒ 10252 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 21290 (+16)
  • артиллерийских систем – 24019 (+60)
  • РСЗО – 1306
  • средства ПВО ‒ 1093 (+2)
  • самолетов – 370
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27655 (+61)
  • крылатые ракеты ‒ 3085
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39327 (+109)
  • специальная техника ‒ 3768

Напомним, президент США Трамп назвал новое количество погибших в войне России против Украины. Больше об этом читайте в новости.

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