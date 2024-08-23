Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери оккупантов за сутки перевалили за 605 тысяч: Генштаб обновил данные

Потери оккупантов за сутки перевалили за 605 тысяч: Генштаб обновил данные

ВСУ отбивают атаки врага / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 23 августа составили 605 330 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1190 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери россиян с начала полномасштабного вторжения:

  • боевых бронированных машин – 16599 (+32)
  • танков – 8533 (+4)
  • артиллерийских систем – 17307 (+45)
  • РСЗО — 1167 (+1)
  • средств ПВО – 932 (+1)
  • самолетов – 367 (+0)
  • вертолетов — 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14025 (+27)
  • крылатых ракет – 2443 (+0)
  • кораблей и катеров — 28 (+0)
  • подлодок — 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 23329 (+49)
  • специальной техники — 2910 (+6)

Ранее стало известно, что в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.

Более 140 боевых столкновений! Сводка Генштаба на 31 июля

Более 140 боевых столкновений! Сводка Генштаба на 31 июля

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация