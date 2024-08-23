Потери оккупантов за сутки перевалили за 605 тысяч: Генштаб обновил данные

Общие боевые потери российских оккупантов на 23 августа составили 605 330 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1190 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери россиян с начала полномасштабного вторжения:

боевых бронированных машин – 16599 (+32)

танков – 8533 (+4)

артиллерийских систем – 17307 (+45)

РСЗО — 1167 (+1)

средств ПВО – 932 (+1)

самолетов – 367 (+0)

вертолетов — 328 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14025 (+27)

крылатых ракет – 2443 (+0)

кораблей и катеров — 28 (+0)

подлодок — 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн — 23329 (+49)

специальной техники — 2910 (+6)

Ранее стало известно, что в Курской области ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Он был поражен ПЗРК "Стингер". Экипаж полностью ликвидирован.

Более 140 боевых столкновений! Сводка Генштаба на 31 июля

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