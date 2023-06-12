"Потери окупантов такие, как и нужно": Зеленский — об успехах на фронте, тяжелых боях и пленных россиян

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на фронте продолжаются тяжелые бои, однако есть продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что потери российских оккупантов "именно такие, как нужно Украине".

Об этом он сказал 12 июня во время обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что он провел сегодня Ставку. Ключевые доклады – от командующих оперативных направлений, наиболее важных и горячих – "Хортица" и "Таврия".

"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, но все равно крепость наших воинов дает результат, и я спасибо за это каждому, кто сейчас в бою, каждому, кто поддерживает наши боевые бригады в соответствующих направлениях", — сказал он.

Президент подчеркнул, что генералы Сырский и Тарнавский доложили сегодня об успехах на фронте и о позициях окупантов, которые нужно вернуть. Президент поблагодарил ВСУ за освобождение ряда населенных пунктов и весомое пополнение обменного фонда.

"Был доклад Главкома – об общей ситуации, МВД и СБУ – о стабилизационных мерах на деоккупированной территории. Очень активно работаем с поставкой необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмутское направление – увеличиваем наш контроль", — сказал он.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов, находившихся под контролем российской оккупационной армии.

Читайте также: