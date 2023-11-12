Потери оккупантов за неделю: в Минобороны назвали количество погибших российских солдат и уничтоженной техники

За неделю ВСУ ликвидировали 6660 оккупантов и 744 единицы вооружения и военной техники.
В Минобороны назвали потери врага за неделю. В общей сложности ВСУ уничтожили 6660 оккупантов, а также подбили 744 единицы вооружения и военной техники.
Генерал-лейтенант Александр Павлюк, первый заместитель Министра обороны Украины, сообщил об этом 12 ноября.
"За неделю с 6 по 12 ноября Силами обороны Украины уничтожены около 6660 человек личного состава противника", — отметил он.
Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 65 танков
- 120 боевых бронированных машин
- 184 артиллерийских системы
- 14 РСЗО
- 10 установок ПВО
- 214 единиц автотехники
- 31 единица спецтехники
Более того, нашими защитниками уничтожено 6 вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника.
Напомним , Россия потеряла два десантных корабля во временно захваченном Крыму.
Также известно о последствиях ракетного удара ВСУ по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. Там был поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд". Повреждения критические.
Читайте также: