Потери оккупантов за неделю: в Минобороны назвали количество погибших российских солдат и уничтоженной техники

За неделю ВСУ ликвидировали 6660 оккупантов и 744 единицы вооружения и военной техники.

В Минобороны назвали потери врага за неделю. В общей сложности ВСУ уничтожили 6660 оккупантов, а также подбили 744 единицы вооружения и военной техники.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, первый заместитель Министра обороны Украины, сообщил об этом 12 ноября.

"За неделю с 6 по 12 ноября Силами обороны Украины уничтожены около 6660 человек личного состава противника", — отметил он.

Потери врага за неделю Фото: Минобороны

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

65 танков

120 боевых бронированных машин

184 артиллерийских системы

14 РСЗО

10 установок ПВО

214 единиц автотехники

31 единица спецтехники

Более того, нашими защитниками уничтожено 6 вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника.

Напомним , Россия потеряла два десантных корабля во временно захваченном Крыму.

Также известно о последствиях ракетного удара ВСУ по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. Там был поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд". Повреждения критические.

Читайте также: