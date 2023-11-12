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Потери оккупантов за неделю: в Минобороны назвали количество погибших российских солдат и уничтоженной техники

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Потери оккупантов за неделю: в Минобороны назвали количество погибших российских солдат и уничтоженной техники

Потери врага за неделю / Фото: Associated Press

За неделю ВСУ ликвидировали 6660 оккупантов и 744 единицы вооружения и военной техники.

В Минобороны назвали потери врага за неделю. В общей сложности ВСУ уничтожили 6660 оккупантов, а также подбили 744 единицы вооружения и военной техники.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, первый заместитель Министра обороны Украины, сообщил об этом 12 ноября.

"За неделю с 6 по 12 ноября Силами обороны Украины уничтожены около 6660 человек личного состава противника", — отметил он.

Потери врага за неделю Фото: Минобороны / ©
Потери врага за неделю Фото: Минобороны

Существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 65 танков
  • 120 боевых бронированных машин
  • 184 артиллерийских системы
  • 14 РСЗО
  • 10 установок ПВО
  • 214 единиц автотехники
  • 31 единица спецтехники

Более того, нашими защитниками уничтожено 6 вражеских ракет, 98 БпЛА, а также два корабля/катера противника.

Напомним , Россия потеряла два десантных корабля во временно захваченном Крыму.

Также известно о последствиях ракетного удара ВСУ по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. Там был поврежден судно-ракетоноситель "Аскольд". Повреждения критические.

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Дата публикации
Просмотры
752
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