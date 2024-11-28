Потери превысили Афганистан: Сибига о цене наступления россиян на Донбассе

Россия стремится оккупировать как можно больше украинских территорий, осознавая, что, в конце концов, будет вынуждена садиться за стол переговоров.

За последний месяц потери российских войск в Украине превысили число погибших советских солдат за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время мероприятия, посвященного 100-летию факультета международных отношений Киевского национального университета, передает корреспондент NV.

По официальным данным, в войне в Афганистане погибли около 15 тысяч военных СССР.

"За эти метры, которые они пытаются оккупировать, на сегодняшний день они наиболее кровавые, даже сравнивая со Второй мировой войной", — сказал Сибига.

Сибига подчеркнул, что продвижение российских войск в Донецкой области за столь высокую цену демонстрирует, что для российского режима человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Министр также отметил, что агрессор перешел к новому уровню агрессии, в частности, нанося удары экспериментальной баллистической ракетой "Орешник" по Днепру, для запугивания Запада. Кроме того, во время последних ракетных обстрелов российские войска преследовали цель поражения объектов ядерной инфраструктуры Украины.

По мнению Сибиги, Россия стремится оккупировать как можно больше украинских территорий, осознавая, что, в конце концов, будет вынуждена садиться за стол переговоров.

"Мы должны действовать консолидированно и отойти от этой запоздалости [оказания Украине помощи] и от страха эскалации. Очень часто, когда мы обращаемся к нашим партнерам, они нам говорят — это будет очередная эскалация. Нет, не эскалация! Этот враг — Россия — понимает только силу" — сказал глава МИД.

Напомним, что общие боевые потери российских солдат на утро 28 ноября составили 736 630 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1220 захватчиков.

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