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Потери РФ армии перевалили за 167 тысяч: ликвидировано еще 920 россиян

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери РФ армии перевалили за 167 тысяч: ликвидировано еще 920 россиян

Фото: Associated Press

Уничтожены два средства ПВО и две крылатые ракеты.

С 24 февраля 2022-го по 22 марта 2023-го ВСУ уничтожили 167 490 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 920   военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 167 490 (+920) человек ликвидировано,
  • танков — 3557 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 6887 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2589 (+3) ед,
  • РСЗО — 509 (+2) ед,
  • средства ПВО — 272 (+2) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2183 (+16),
  • крылатые ракеты — 909 (+2),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5434 (+6) ед,
  • специальная техника – 270 (+4).

Напомним, начались 392 сутки российского широкомасштабного вторжения. Агрессорка Россия не запугивает намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Подразделения Сил обороны отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта. За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара.

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Дата публикации
Просмотры
2676
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