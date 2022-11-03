Потери РФ достигли 74 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 730 оккупантов и уничтожили 20 танков

ВСУ уже уничтожили 74 тысяч российских военных.
Так, по состоянию на 3 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 74 00 человек. Данные уточняются.
Об этом 3 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 74000 (+730) человек ликвидировано
- танков ‒ 2734 (+20) ед.
- боевых бронированных машин – 5552 (+27) ед.
- артиллерийских систем – 1755 (+22) ед.
- РСЗО – 390 (+3) ед.
- средства ПВО – 198 (+0) ед.
- самолетов – 277 (+0) ед.
- вертолетов – 258 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4) ед.
- крылатые ракеты ‒ 397 (+0)
- корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9) ед.
- специальная техника ‒ 155 (+1)
Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
Российские оккупанты продолжают "эвакуацию" мирных жителей на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей, живущих вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.
Оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.
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