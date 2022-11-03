Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери РФ достигли 74 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 730 оккупантов и уничтожили 20 танков

Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери РФ достигли 74 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали еще 730 оккупантов и уничтожили 20 танков

Фото: Associated Press

ВСУ уже уничтожили 74 тысяч российских военных.

Так, по состоянию на 3 ноября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 74 00 человек. Данные уточняются.

Об этом 3 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.11 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 74000 (+730) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2734 (+20) ед.
  • боевых бронированных машин – 5552 (+27) ед.
  • артиллерийских систем – 1755 (+22) ед.
  • РСЗО – 390 (+3) ед.
  • средства ПВО – 198 (+0) ед.
  • самолетов – 277 (+0) ед.
  • вертолетов – 258 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1442 (+4) ед.
  • крылатые ракеты ‒ 397 (+0)
  • корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4162 (+9) ед.
  • специальная техника ‒ 155 (+1)

Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Российские оккупанты продолжают "эвакуацию" мирных жителей на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей, живущих вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки Херсонской области.

Оккупанты продолжают угон и вывоз автомобилей скорой помощи и оборудования из больниц из населенного пункта Голая Пристань в Скадовск.

Читайте также:

Работа "богов войны" ВСУ

Работа "богов войны" ВСУ

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация