Потери РФ на аэродроме в Крыму самые большие за день со времен Второй мировой войны — СNN

Эксперт объяснил, что указывает на умышленную атаку по аэродрому, а не на несчастный случай.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что по меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены после взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму. Это может быть наибольшей потерей военной авиации РФ в течение одного дня со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает CNN.

Научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон, изучавший спутниковые снимки, сказал, что они указывают на умышленную атаку по аэродрому, а не на несчастный случай из-за наличия двух кратеров.

По его словам, уничтоженные военные самолеты, похоже, являлись бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30. Еще два военных самолета, были повреждены, рассказал Лейтон.

Эксперт отметил, что бы не повлекло за собой кратеры, это могло повлечь за собой взрыв других российских боеприпасов.

"Если одна бомба взрывается, она может послать высокоскоростные, очень горячие осколки в любые соседние бомбы и взорвать их. Это называется распространением взрыва. На изображении российской авиабазы можно увидеть три источника взрыва. Они "запустили" соседние самолеты, на которых, кажется, были бомбы. Взрыв распространился”, – объяснил Лейтон.

Он добавил, что российское оружие менее безопасно, чем западное, с точки зрения чувствительности взрывчатого вещества боеголовок. Это связано, по крайней мере, с тем, что большинство вооружений являются старыми бывшими советскими запасами и столь старой технологией.

Напомним, в Сети появились спутниковые снимки украинского военного аэродрома "Саки" в Крыму. Их представило командование Воздушных Сил ВСУ. В частности, речь идет о до и после "внештатной ситуации".

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