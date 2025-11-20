- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте 20 ноября: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки российские захватчики потеряли немало техники и живой силы.
Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли 1 162 120 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 20 ноября
личного состава — около 1 162 120 (+890) человек
танков — 11 357 (+1)
боевых бронированных машин — 23 597 (+2)
артиллерийских систем — 34 530 (+19)
РСЗО — 1 546 (+0)
средства ПВО — 1 247 (+1)
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 82 470 (+384)
крылатые ракеты — 3 981 (+41)
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 67 703 (+68)
специальная техника — 4 002 (+1)
Напомним, Украина впервые за несколько месяцев подтвердила удар по территории РФ ракетами ATACMS. На фоне длительных ограничений Пентагона это может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона к разрешению ударов по России.