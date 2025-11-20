ТСН в социальных сетях

Война
101
1 мин

Потери РФ на фронте 20 ноября: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки российские захватчики потеряли немало техники и живой силы.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины достигли 1 162 120 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 890 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 20 ноября

  • личного состава — около 1 162 120 (+890) человек

  • танков — 11 357 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23 597 (+2)

  • артиллерийских систем — 34 530 (+19)

  • РСЗО — 1 546 (+0)

  • средства ПВО — 1 247 (+1)

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 82 470 (+384)

  • крылатые ракеты — 3 981 (+41)

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 703 (+68)

  • специальная техника — 4 002 (+1)

Напомним, Украина впервые за несколько месяцев подтвердила удар по территории РФ ракетами ATACMS. На фоне длительных ограничений Пентагона это может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона к разрешению ударов по России.

