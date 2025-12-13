- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 306
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте бьют рекорды: детали от Генштаба
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 13 декабря они достигли 1187780. В сутки ВСУ ликвидировали 1300 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 187 780 (+1 300) человек
танков — 11 409 (+3)
боевых бронированных машин AFVs — 23 714 (+9)
артиллерийских систем — 35 032 (+24)
РСЗО — 1 567 (+1)
средства ПВО — 1 258 (+2)
самолетов — 432
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 684 (+283)
крылатые ракеты — 4 060
корабли / катера — 28
подводные лодки.
автомобильная техника и автоцистерны / — 69 717 (+103)
специальная техника — 4 026 (+2)
Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.