Война
306
1 мин

Потери РФ на фронте бьют рекорды: детали от Генштаба

За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 13 декабря они достигли 1187780. В сутки ВСУ ликвидировали 1300 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 187 780 (+1 300) человек

  • танков — 11 409 (+3)

  • боевых бронированных машин AFVs — 23 714 (+9)

  • артиллерийских систем — 35 032 (+24)

  • РСЗО — 1 567 (+1)

  • средства ПВО — 1 258 (+2)

  • самолетов — 432

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 684 (+283)

  • крылатые ракеты — 4 060

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки.

  • автомобильная техника и автоцистерны / — 69 717 (+103)

  • специальная техника — 4 026 (+2)

Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.

306
