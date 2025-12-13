Потери РФ на фронте бьют рекорды: детали от Генштаба

Оккупант / © Associated Press

Реклама

Потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. По состоянию на 13 декабря они достигли 1187780. В сутки ВСУ ликвидировали 1300 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 187 780 (+1 300) человек

танков — 11 409 (+3)

боевых бронированных машин AFVs — 23 714 (+9)

артиллерийских систем — 35 032 (+24)

РСЗО — 1 567 (+1)

средства ПВО — 1 258 (+2)

самолетов — 432

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 89 684 (+283)

крылатые ракеты — 4 060

корабли / катера — 28

подводные лодки.

автомобильная техника и автоцистерны / — 69 717 (+103)

специальная техника — 4 026 (+2)

Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подтвердил, что Украина теряет многих своих солдат. В то же время, он акцентировал, что Россия теряет в разы больше бойцов.