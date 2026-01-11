- Дата публикации
Потери РФ на фронте бьют рекорды: детали от Генштаба
Потери РФ на войне выросли еще более чем на тысячу захватчиков.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 11 января достигли 1 218 940 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1130 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 218 940 (+1 130) человек
танков — 11 541 (+11)
боевых бронированных машин — 23 885 (+3)
артиллерийских систем — 35 952 (+44)
РСЗО — 1 598 (+1)
средства ПВО — 1 269
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 068 (+654)
крылатые ракеты — 4 155
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 73 644 (+134)
специальная техника — 4 039
Напомним, военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Лимана задержали гражданина Уганды, который, по его словам, был вовлечен в боевые действия на стороне Российской Федерации.