ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте бьют рекорды: детали от Генштаба

Потери РФ на войне выросли еще более чем на тысячу захватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 11 января достигли 1 218 940 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1130 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 218 940 (+1 130) человек

  • танков — 11 541 (+11)

  • боевых бронированных машин — 23 885 (+3)

  • артиллерийских систем — 35 952 (+44)

  • РСЗО — 1 598 (+1)

  • средства ПВО — 1 269

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 068 (+654)

  • крылатые ракеты — 4 155

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 73 644 (+134)

  • специальная техника — 4 039

Напомним, военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Лимана задержали гражданина Уганды, который, по его словам, был вовлечен в боевые действия на стороне Российской Федерации.

Дата публикации
Количество просмотров
145
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie