Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 810 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1086220.
Об этом 5 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1086220 (+810) человек
танков — 11159 (+2)
боевых бронированных машин — 23243 (+2)
артиллерийских систем — 32435 (+50)
РСЗО — 1480 (+1)
средства ПВО — 1216 (+1)
самолетов — 422
вертолетов — 341
БпЛА оперативно-тактического уровня — 56267 (+222)
крылатые ракеты — 3686
корабли / катера — 28
подводные лодки
автомобильная техника и автоцистерны — 60831 (+139)
специальная техника — 3956
Напомним, боец 425-го отдельного штурмового полка «Скала», с которым была потеряна связь, проявил невероятную изобретательность. Он выдал себя за русского военного, чтобы обмануть врага. Затем воспользовался моментом и ликвидировал двух оккупантов.