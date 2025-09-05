ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
802
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ситуация на фронте сложная

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 810 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 1086220.

Об этом 5 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1086220 (+810) человек

  • танков — 11159 (+2)

  • боевых бронированных машин — 23243 (+2)

  • артиллерийских систем — 32435 (+50)

  • РСЗО — 1480 (+1)

  • средства ПВО — 1216 (+1)

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 56267 (+222)

  • крылатые ракеты — 3686

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки

  • автомобильная техника и автоцистерны — 60831 (+139)

  • специальная техника — 3956

Напомним, боец 425-го отдельного штурмового полка «Скала», с которым была потеряна связь, проявил невероятную изобретательность. Он выдал себя за русского военного, чтобы обмануть врага. Затем воспользовался моментом и ликвидировал двух оккупантов.

Дата публикации
Количество просмотров
802
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie