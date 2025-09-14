- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 344
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 880 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 10 946 10.
Об этом 14 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1094610 (+880) человек
танков — 11184 (+3)
боевых бронированных машин — 23267
артиллерийских систем — 32749 (+42)
РСЗО — 1487 (+1)
средства ПВО — 1217
самолетов — 422
вертолетов — 341
БпЛА оперативно-тактического уровня — 59086 (+261)
крылатые ракеты — 3718
корабли / катера — 28
подводные лодки
автомобильная техника и автоцистерны — 61614 (+102)
специальная техника — 3964
Напомним, в ночь на 12 сентября Россия находилась под массированной атакой дронов. Был поражен порт Приморска и ряд нефтеперекачивающих станций. Примерные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.