Война
344
Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.

Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 880 оккупантов на фронте. Общие боевые потери врага в войне составляют 10 946 10.

Об этом 14 сентября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1094610 (+880) человек

  • танков — 11184 (+3)

  • боевых бронированных машин — 23267

  • артиллерийских систем — 32749 (+42)

  • РСЗО — 1487 (+1)

  • средства ПВО — 1217

  • самолетов — 422

  • вертолетов — 341

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 59086 (+261)

  • крылатые ракеты — 3718

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки

  • автомобильная техника и автоцистерны — 61614 (+102)

  • специальная техника — 3964

Напомним, в ночь на 12 сентября Россия находилась под массированной атакой дронов. Был поражен порт Приморска и ряд нефтеперекачивающих станций. Примерные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.

344
