Война
42
Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные

За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

Потери россиян в войне против Украины достигли 1112460 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 980 оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага составляют:

  • личного состава — около 1112460 (+980) человек

  • танков — 11224 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23296 (+2)

  • артиллерийских систем — 33336 (+12)

  • РСЗО — 1507 (+2)

  • средства ПВО-1224

  • самолетов — 427

  • вертолетов — 346

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 65823 (+271)

  • крылатые ракеты — 3790

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63303 (+29)

  • специальная техника — 3979

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины рассекли так называемое «Добропольское выступление» противника, продолжая наносить российским оккупантам максимальные потери.

