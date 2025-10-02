- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте бьют рекорды: Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки враг понес значительные потери на фронте. ВСУ уничтожают оккупантов на нашей земле.
Потери россиян в войне против Украины достигли 1112460 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 980 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага составляют:
личного состава — около 1112460 (+980) человек
танков — 11224 (+1)
боевых бронированных машин — 23296 (+2)
артиллерийских систем — 33336 (+12)
РСЗО — 1507 (+2)
средства ПВО-1224
самолетов — 427
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 65823 (+271)
крылатые ракеты — 3790
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 63303 (+29)
специальная техника — 3979
Ранее стало известно, что Силы обороны Украины рассекли так называемое «Добропольское выступление» противника, продолжая наносить российским оккупантам максимальные потери.