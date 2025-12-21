Потери РФ на фронте бьют рекорды — Генштаб обновил данные

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на 21 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1196740 человек. За сутки ВСУ удалось ликвидировать 1130 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 196 740 (+1 130) человек

танков — 11 435 (+2)

боевых бронированных машин — 23 770 (+1)

артиллерийских систем — 35 298 (+11)

РСЗО — 1 575

средства ПВО — 1 263

самолетов — 432

вертолетов — 347

БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 604 (+116)

крылатые ракеты — 4 073

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 70 789 (+68)

специальная техника — 4 029 (+1)

Ранее сообщалось, что ситуация на Гуляйпольском направлении стремительно обострилась. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.