- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте бьют рекорды — Генштаб обновил данные
За прошедшие сутки россияне потеряли немало живой силы и техники.
По состоянию на 21 декабря общие боевые потери России в войне против Украины составили 1196740 человек. За сутки ВСУ удалось ликвидировать 1130 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 196 740 (+1 130) человек
танков — 11 435 (+2)
боевых бронированных машин — 23 770 (+1)
артиллерийских систем — 35 298 (+11)
РСЗО — 1 575
средства ПВО — 1 263
самолетов — 432
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 92 604 (+116)
крылатые ракеты — 4 073
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 70 789 (+68)
специальная техника — 4 029 (+1)
Ранее сообщалось, что ситуация на Гуляйпольском направлении стремительно обострилась. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.