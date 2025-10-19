Потери РФ на фронте: Генштаб обновил данные 19 октября

Оккупант / © Associated Press

За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1000 военных. С 24 февраля 2022 года по 10 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1130180 человек.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1130180 (+1000) человек

танков — 11268 (+1)

боевых бронированных машин — 23399 (+3)

артиллерийских систем — 33834 (+45)

РСЗО — 1524 (+2)

средства ПВО — 1228

самолетов — 428

вертолетов — 346

БпЛА оперативно-тактического уровня — 71967 (+444)

крылатые ракеты — 3864

корабли / катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 64798 (+126)

специальная техника — 3980

Ранее сообщалось, что российские войска, пытаясь отбить атаку, поразили свой истребитель Су-30. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что при отражении атаки беспилотников с применением средств ПВО оккупанты сбили свой многоцелевой истребитель Су-30СМ.