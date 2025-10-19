- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 445
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте: Генштаб обновил данные 19 октября
За минувшие сутки оккупанты потеряли немало живой силы и техники.
За прошедшие сутки российская армия потеряла около 1000 военных. С 24 февраля 2022 года по 10 октября 2025 года общие потери личного состава противника составляют примерно 1130180 человек.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1130180 (+1000) человек
танков — 11268 (+1)
боевых бронированных машин — 23399 (+3)
артиллерийских систем — 33834 (+45)
РСЗО — 1524 (+2)
средства ПВО — 1228
самолетов — 428
вертолетов — 346
БпЛА оперативно-тактического уровня — 71967 (+444)
крылатые ракеты — 3864
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 64798 (+126)
специальная техника — 3980
Ранее сообщалось, что российские войска, пытаясь отбить атаку, поразили свой истребитель Су-30. Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что при отражении атаки беспилотников с применением средств ПВО оккупанты сбили свой многоцелевой истребитель Су-30СМ.