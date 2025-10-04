- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери РФ на фронте: Генштаб обновил данные за сутки
В сутки уничтожено немало российской техники и личного состава.
По состоянию на утро, 4 октября, ВСУ ликвидировали 1114380 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1114380 (+950) человек
танков — 11226 (+1)
боевых бронированных машин — 23298 (+1)
артиллерийских систем — 33428 (+15)
РСЗО — 1515 (+1)
средства ПВО самолетов — 427
вертолетов — 346
БПЛА оперативно-тактического уровня — 66543 (+450)
крылатые ракеты — 3803 (+10)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 63398 (+73)
специальная техника — 3971 (+1)
Напомним, ВСУ рассекли «Добропольское выступление» врага и продвинулись вперед. Главком Александр Сырский назвал потери врага.