Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
283
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ на фронте: Генштаб обновил данные за сутки

В сутки уничтожено немало российской техники и личного состава.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Оккупант

Оккупант / © Associated Press

По состоянию на утро, 4 октября, ВСУ ликвидировали 1114380 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1114380 (+950) человек

  • танков — 11226 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23298 (+1)

  • артиллерийских систем — 33428 (+15)

  • РСЗО — 1515 (+1)

  • средства ПВО самолетов — 427

  • вертолетов — 346

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 66543 (+450)

  • крылатые ракеты — 3803 (+10)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63398 (+73)

  • специальная техника — 3971 (+1)

Напомним, ВСУ рассекли «Добропольское выступление» врага и продвинулись вперед. Главком Александр Сырский назвал потери врага.

Дата публикации
Количество просмотров
283
